Участник программы «Время героев Санкт-Петербурга» рассказал о службе в День ВМФ

Морские пехотинцы выполняют задачи и на суше, и на воде, и в воздухе. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День Военно-Морского Флота имеет особое значение для Петербурга. В этой дате – история побед, преданность Родине, подвиги флотоводцев и мужество защитников Ленинграда.

О своем призвании и выборе пути рассказал морской пехотинец Семен Загорудько – участник кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга». Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, хотя его путь в военную жизнь начался немного раньше.

- Я с детства видел атрибуты военной службы: фуражки, ремни, шевроны, погоны. Один раз я даже попросил маму, чтобы она мне на футболку в детсад пришила отцовские капитанские погоны. В школе я уже окончательно сформировал свой выбор, что пойду в военное училище, - рассказал Загорудько.

Морские пехотинцы выполняют задачи и на суше, и на воде, и в воздухе. Семен Загорудько – один из тех, кто сегодня защищает интересы страны. О значимости ВМФ напоминают просторы Невы и Финского залива, берега Кронштадта, Андреевский флаг на Адмиралтействе и городские музеи – Центральный военно-морской музей, парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы и Музей истории подводных сил имени Маринеско. Каждый из них хранит славную историю флота.