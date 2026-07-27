Патрушев: Парады кораблей в Петербурге сохранятся, но с ограничением техники

Корабли должны решать военные задачи, считает Патрушев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный военно-морской парад в Петербурге продолжат проводить в будущем, но с меньшим числом кораблей. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, технику нужно беречь и использовать для решения военных задач, а не только для показа.

- Корабли должны решать военные задачи, а парады не должны становиться самоцелью, - сказал Патрушев, отвечая на вопросы журналистов 26 июля. При этом он выразил надежду, что парад сохранится, но в ограниченном формате.

Ранее в Петербурге традиционно проходили масштабные военно-морские парады с участием десятков кораблей, подводных лодок и другой техники. В этом году, второй год подряд, парад отменили из соображений безопасности.

Патрушев считает, что это правильный подход, так как главная задача флота – обеспечивать безопасность страны. Окончательное решение будет приниматься с учетом оперативной обстановки и состояния флота.