Неадекватного мужчину в майке увезли из Эрмитажа в психиатрическую клинику

Задержанный не отдавал отчета в своих действиях. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Босого мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику прямо из Эрмитажа, где он устроил дебош. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Эрмитаже росгвардейцы задержали босого мужчину, который незаконно проник в музей. Хулиган в майках и шортах проигнорировал досмотровый модуль для посетителей, перепрыгнул через забор и оказался во дворе. На территории музея мужчина громко кричал, размахивал руками и бегал.

- Сотрудники Росгвардии вместе со службой безопасности Эрмитажа задержали нарушителя. Ему оказалось 28 лет, - уточняется в сообщении.

Задержанный не отдавал отчета в своих действиях, поэтому росгвардейцы вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели мужчину и госпитализировали его в психиатрическую больницу. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.