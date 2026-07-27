Зарплаты ИИ-специалистов в Петербурге выросли на 30 процентов

У разработчиков диапазон доходов шире – от 55 до 265 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге специалисты со знанием искусственного интеллекта получают самые высокие медианные зарплаты на рынке труда. По данным hh.ru, в пятерку лидеров вошли дата-сайентисты (155 тысяч рублей), программисты и разработчики (135 тысяч), менеджеры по продажам и работе с клиентами (120 тысяч), маркетологи и интернет-маркетологи (100 тысяч).

Работодатели готовы платить дата-сайентистам от 130 до 250 тысяч рублей. У разработчиков диапазон доходов шире – от 55 до 265 тысяч рублей.

- В разрезе отраслей максимальные медианные зарплаты для ИИ-специалистов предлагают в строительстве, недвижимости, стратегии, консалтинге и продажах (по 110 тысяч рублей), а также в IT-сфере и финансах (по 100 тысяч), - добавили в рекрутинговой компании.

Эксперты отмечают разницу между базовым использованием нейросетей для поиска информации или написания текстов и профессиональной интеграцией технологий в бизнес-процессы. На рынке востребовано не умение нажимать кнопки в конкретном сервисе, а способность выстроить совместную работу человека и алгоритма: грамотно поставить задачу, проверить результат, доработать его и встроить в рабочий цикл