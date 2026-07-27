Жители Кемерова пожаловались на опасный завод в центре города

Заброшенное здание представляет опасность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Кемерова, на проспекте Кузнецком, 38, находится бывшее здание хлебозавода, которое вызывает серьезное беспокойство у местных жителей. Горожане бьют тревогу из-за того, что объект никем не охраняется и доступен для проникновения посторонних. Мнение одной из возмущенных кемеровчанок приводит издание VSE42.Ru.

- В здание беспрепятственно проходят дети. По ее словам, подростки уже разгромили внутри все, что можно было разрушить, - сказала женщина. - Объект находится в ужасном состоянии и постепенно зарастает, и задается вопросом о возможных способах решения этой проблемы.

Ситуация осложняется регулярными возгораниями на территории бывшего предприятия. В минувшую пятницу очевидцы зафиксировали очередной пожар внутри здания. Видеозапись с места происшествия была сделана детьми и позже появилась в социальных сетях.

Как сообщило на областное МЧС, что возгорание носило рукотворный характер. На тушение выезжали 25 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате пожара на первом этаже сгорели вещи на площади 30 квадратных метров. Предварительной причиной названа неосторожность при обращении с огнем. Вопрос о том, планирует ли городская администрация предпринимать меры по отношению к этому объекту, пока остается открытым.