Мэрия Новокузнецка готовит иск к популярной торговой сети

Мэрия подает в суд на торговую сеть.

Администрация Новокузнецка обращается в суд с иском к известной городе торговой сети «Подорожник». Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на городское управление потребительского рынка, компания не перечислила плату за право размещения торговых павильонов во втором квартале. Между мэрией и ООО «Кофейня Подорожник» заключено 12 договоров, однако денежные средства по ним так и не поступили.

- Власти направили предприятию претензию, а теперь готовят исковое заявление. Сумма задолженности не разглашается. В мэрии подчеркнули, что обязательства по оплате сохраняются даже в том случае, если павильон временно не функционирует, - сообщает издание.

Это не первый финансовый конфликт с участием компании. Ранее против руководства сети уже было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Горожане также публиковали в социальных сетях фотографии, на которых видно, как павильоны сети пустеют и фактически превращаются в склады для хранения арбузов и велосипедов.