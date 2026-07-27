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НовостиОбщество27 июля 2026 9:31

Полиция Кемерова задержала пенсионера за непристойный инцидент

Суд назначил 61-летнему мужчине 14 суток ареста за мелкое хулиганство
Александр ДЫБИН
Мужчину задержали за хулиганство.

Мужчину задержали за хулиганство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове правоохранители задержали 61-летнего горожанина, который на бульваре Строителей вел себя неподобающим образом. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на полицию Кузбасса, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть от 18-летней студентки, оказавшейся свидетелем случившегося.

- В ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что девушка рассказала о неизвестном мужчине, демонстрирующем интимные части тела в общественном месте, - отмечает издание.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отделение. Мужчина не смог внятно объяснить мотивы своих действий. На него был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Суд рассмотрел материалы дела и назначил правонарушителю наказание в виде 14 суток административного ареста.