Суд отказал Смольному в иске о восстановлении исторического дома в Песочном

Комитет провел внеплановую проверку и пришел к выводу, что здание являлось историческим. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск КГИОП к компании «Вода» о восстановлении исторического облика деревянного здания на Советской улице Песочном. Комитет также требовал взыскать с собственника судебную неустойку.

Предметом спора стала деревянная постройка площадью около 1900 квадратных метров. До расселения она использовалась как жилой дом, позже неоднократно горела и пришла в аварийное состояние. В 2023 году город продал здание с торгов за 12,4 млн рублей, покупателем выступила компания «Вода». В 2024 году строение полностью разобрали, что спровоцировало проверку КГИОП.

- Комитет провел внеплановую проверку и пришел к выводу, что здание являлось историческим. В марте 2026 года КГИОП подал иск с требованием вернуть ему исторический облик в течение двух лет, - пишет dp.ru.

Однако в суде представители компании заявили, что у них нет технической документации для воссоздания облика, а сама постройка утратила ценность из-за капремонта 1961 года. Кроме того, здание было аварийным и угрожало безопасности людей.

В итоге суд отказал в иске полностью. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.