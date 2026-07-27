Ему избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала мужчину, который похитил драгоценности из храма Святого Иннокентия на проспекте Культуры. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

- Служители храма заметили, что из киота пропали украшения, которые прихожане принесли в качестве пожертвований, и обратились в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след вора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина украл украшения из храма в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, который раньше не раз попадался на кражах. Он пришел в храм и стал молиться перед иконой. Убедившись, что вокруг больше никого нет, мужчина нагнулся поцеловать икону, вскрыл киот и забрал ювелирные изделия.

Неблагочестивого прихожанина задержали в подъезде одного из домов на Гражданском проспекте. К этому моменту он уже успел продать украденное. Против задержанного возбудили уголовное дело о краже. Ему избрали меру пресечения – подписку о невыезде.