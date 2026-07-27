Трех теневых банкиров из Петербурга осудили за обналичивание более 4 млрд рублей

Клиентами подпольного банка становились те, кому нужно было обналичить деньги или перевести их за границу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд приговорил троих мужчин к реальным срокам за незаконную банковскую деятельность. Они обналичили более 4,4 млрд рублей и заработали на этом 44 млн рублей.

По версии следствия, организатор преступной схемы Владислав Рейн привлек к делу Петра Токарева и Андрея Фалько. Мужчины зарегистрировали 52 фирмы, открыли счета в банках и заключили договоры дистанционного обслуживания. Часть компаний оформили на себя, часть – на ничего не подозревавших людей.

- Клиентами подпольного банка становились те, кому нужно было обналичить деньги или перевести их за границу. За свои услуги преступники брали комиссию – не менее 1% от суммы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Всего через их счета прошло не менее 4,4 млрд рублей, из которых 2,1 млрд перечислили в организованную группу. Также фигуранты перевели более 3 млн евро со счета российской фирмы на счет иностранной компании, используя поддельные документы.

Суд назначил Рейну семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Токарев получил 5,5 года общего режима и штраф 400 тысяч. Фалько – 6,5 лет колонии общего режима и 900 тысяч штрафа. Всех троих признали виновными в незаконной банковской деятельности и проведении валютных операций с поддельными документами. Приговор вступил в силу. Фигурантов задержали еще в 2019 году. Следствие длилось несколько лет.