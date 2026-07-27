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НовостиОбщество27 июля 2026 11:20

Трех теневых банкиров из Петербурга осудили за обналичивание более 4 млрд рублей

Суд назначил организатору семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей
Регина МАРИНЕЦ
Клиентами подпольного банка становились те, кому нужно было обналичить деньги или перевести их за границу.

Клиентами подпольного банка становились те, кому нужно было обналичить деньги или перевести их за границу.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд приговорил троих мужчин к реальным срокам за незаконную банковскую деятельность. Они обналичили более 4,4 млрд рублей и заработали на этом 44 млн рублей.

По версии следствия, организатор преступной схемы Владислав Рейн привлек к делу Петра Токарева и Андрея Фалько. Мужчины зарегистрировали 52 фирмы, открыли счета в банках и заключили договоры дистанционного обслуживания. Часть компаний оформили на себя, часть – на ничего не подозревавших людей.

- Клиентами подпольного банка становились те, кому нужно было обналичить деньги или перевести их за границу. За свои услуги преступники брали комиссию – не менее 1% от суммы, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Всего через их счета прошло не менее 4,4 млрд рублей, из которых 2,1 млрд перечислили в организованную группу. Также фигуранты перевели более 3 млн евро со счета российской фирмы на счет иностранной компании, используя поддельные документы.

Суд назначил Рейну семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Токарев получил 5,5 года общего режима и штраф 400 тысяч. Фалько – 6,5 лет колонии общего режима и 900 тысяч штрафа. Всех троих признали виновными в незаконной банковской деятельности и проведении валютных операций с поддельными документами. Приговор вступил в силу. Фигурантов задержали еще в 2019 году. Следствие длилось несколько лет.