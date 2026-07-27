Дому на углу Невского и Суворовского вернули исторический цвет

Его стиль – эклектика с чертами позднего классицизма. Фото: Смольный

В Петербурге завершили ремонт фасада дома 126/2 на Невском проспекте. Зданию 1846 года постройки вернули исторический облик – фасад стал персиково-желтым с кофейным отливом, декоративные детали – белыми. Работы провели в рамках программы восстановления фасадов Невского проспекта, которая охватывает 87 домов.

Пятиэтажный дом стоит на углу Невского и Суворовского проспектов. Его стиль – эклектика с чертами позднего классицизма. В советское время здесь работал магазин для новобрачных и госучреждения.

- Специалисты отремонтировали кирпичную кладку и штукатурку, восстановили балконы и проблемные участки торца. На лицевом фасаде восстановили козырек, заменили карниз и водосточные трубы. Цоколь облицевали известняком и гранитом. Строительные леса сняли, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Торец здания изначально был глухим – без окон и дверей. После войны его надстроили и сделали лицевым фасадом, но работы выполнили некачественно. Все проблемные участки укрепили.