Беглов стал самым упоминаемым в СМИ чиновником Петербурга

Контакт с обществом – важнейшая составляющая работы правительства и ЗакСа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов возглавил медиа-рейтинг среди членов городского правительства. Исследование провели «Петербургский дневник» и система «Медиалогия».

Политолог Юрий Светов считает, что это закономерно. По его словам, городские власти ведут активную работу по информированию горожан о развитии города, и тон задает именно губернатор. Беглов часто бывает в разных районах, где вводится в строй новый объект или обсуждается новый проект.

- Вице-губернаторы тоже ведут активную работу и поддерживают диалог с горожанами. Контакт с обществом – важнейшая составляющая их работы, - отметил Светов.

Среди депутатов Законодательного собрания лидирует председатель парламента Александр Бельский.

В рейтинг также вошли депутаты, которые возглавляют профильные комиссии – по транспорту, социальной политике, бюджету. Эти темы волнуют жителей Петербурга, поэтому они привлекают дополнительное внимание к депутатам, которые курируют эти направления. В топ попали и два «линейных» депутата – Анастасия Мельникова и Андрей Рябоконь.