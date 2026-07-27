Боковой проезд на внутреннем кольце КАД перекроют с 28 июля из-за работ

Ремонтные работы пройдут на участке с 23 по 25 километр внутреннего кольца КАД в две смены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 28 по 30 июля на участке внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в районе транспортной развязки с проспектом Энгельса будет закрыто движение по выделенному боковому проезду. Это связано с ремонтом покрытия проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На внутреннем кольце КАД будет введен скоростной режим 50 км/ч. При этом все съезды развязки продолжат работать в обычном режиме без ограничений.

Ремонтные работы пройдут на участке с 23 по 25 километр внутреннего кольца КАД круглосуточно, в две смены. Точное время окончания работ может быть изменено в зависимости от погодных условий.

- На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигналы. Информация о перекрытиях будет отображаться на табло и информационных знаках автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД, - отметили в пресс-службе учреждения.