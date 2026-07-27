Асфальт обновили сразу на трех улицах в Петроградском районе

Общая площадь составила около 50 тысяч квадратных метров. Фото: gov.spb.ru

В Петроградском районе Петербурга завершился ремонт трех улиц. Общая площадь обновленного асфальтобетонного покрытия составила около 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. На Рюхиной улице обновили более 12 тысяч квадратных метров покрытия - как на проезжей части, так и на тротуарах. Эта улица соединяет Крестовский проспект с набережной Мартынова.

Спортивную улицу, протяженностью около километра, также привели в порядок. Здесь обновили более 17 тысяч квадратных метров покрытия. Улица связывает Морской проспект с Лазаревским мостом.

Также отремонтирована 2-я Березовая аллея протяжённостью 1,3 километра. Здесь обновили свыше 18 тысяч квадратных метров покрытия. Аллея ведёт к городскому клиническому онкологическому диспансеру, Каменноостровскому театру и парку «Тихий отдых».

На всех объектах дорожные службы не только заменили покрытие, но и провели перестановку бортовых камней, ремонт люков колодцев, нанесли новую разметку термопластиком и восстановили элементы благоустройства.

- Ремонт провели в рамках общего плана по обновлению дорог в городе. В текущем году в программу дорожного ремонта включены около 80 адресов, - отметили в пресс-службе Смольного.