Более 100 тонн какао-бобов из Эквадора не пустили в Петербург из-за холерной мухи

Партию запретили к ввозу на территорию России. Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Большом морском порту Петербурга при проверке импортной партии какао-бобов, прибывшей из Эквадора, специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили карантинное насекомое - многоядная муха-горбатка. Партия весом более 100 тонн предназначалась для ввоза на территорию России.

Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования и подтвердили наличие вредителя.

- Из-за обнаружения опасного карантинного объекта выпуск какао-бобов на территорию России запрещен, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Многоядная муха-горбатка - это вредитель, включённый в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Вредитель быстро распространяется и представляет опасность для людей и животных, а также может привести к порче продуктов питания.