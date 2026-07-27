Вострецов: Проводить рейды в Петербурге по поиску радикальной молодежи нужно не только в ТЦ

В Петербурге хотят проводить рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов высказался об идее проводить рейды в торговых центрах в Петербурге по поиску радикально настроенной молодежи. Напомним, присматривать за подозрительными подростками будут полицейские и сотрудники социального центра «Контакт». По крайней мере, такие планы есть у администрации Северной столицы, на сайте которой и обнаружили соответствующее постановление городской комиссии по делам несовершеннолетних. Как пишет Онлайн47, за первые шесть месяцев 2026 года в Петербурге совершили 339 преступлений с участием несовершеннолетних, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Это и послужило поводом для введения новых мер.

Идею о рейдах в ТЦ не разделил Сергей Вострецов. В разговоре с изданием он отметил, что подростки собираются в группы не только в ТЦ, но и на улице.

- Надо проводить работу с кадрами, которые сидят по вечерам на детских площадках, заброшенных стройках и распивают спиртное. Нужно искать радикальных подростков везде. В первую, очередь, работать в соцсетях, ведь зачастую дети совершают что-то ради хайпа в Интернете, - цитируют депутата в СМИ.