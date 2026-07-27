Более 17 км теплосетей ремонтируют в Ленобласти перед отопительным сезоном

Ленобласть более чем наполовину подготовилась к отопительному сезону 2026-2027. Фото: Комитет по ЖКХ Ленобласти

Ленобласть более чем наполовину подготовилась к новому отопительному сезону. По данным Онлайн47, в регионе ведется ремонт почти 18 километров инженерных сетей. Также работы идут на 11 единицах оборудования на котельных. На все про все выделили 400 млн рублей. Резервы к приходу холодов тоже проверяют на прочность.

- В области подготовили 871 резервный источник электропитания. До конца 2026 года регион закупит еще 12 генераторов на дизеле. Уже созданы запасы угля, а также жидкого и твердого видов топлива для обеспечения бесперебойной работы котельных во время зимы. Кроме того, ГЖА проверила более 300 жилых домов, почти в половине из них промыли сети и успешно прошли гидравлические испытания системы отопления, - рассказали в издании со ссылкой на главу комитета по ЖКХ 47 региона Дениса Беляева.

Всего в 2026 году в Ленобласти подготовили свыше 1,2 млрд рублей на то, чтобы подготовить сферу ЖКХ к зиме.