Полиция задержала рецидивиста, ограбившего 14-летнюю школьницу в Выборге

Грабитель отобрал 3 тысячи рублей у школьницы в Выборге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейским удалось задержать мужчину, который ограбил 14-летнюю школьницу в Выборге. У девочки отобрали три тысячи рублей еще 17 июля. Девочка рассказала, что незнакомый мужчина подскочил к ней, когда она стояла у дома №32 на Красноармейской улице. Без лишних слов взрослый выхватил у нее деньги и сбежал. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за грабеж. На поиски мужчины ушло чуть больше недели. Как пишет Онлайн47, грабителем оказался рецидивист – ранее судимый житель Выборга.

- Его задержали вечером 24 июля возле одного из домов на Крепостной улице в Выборге. Это 37-летний местный житель, у которого нет постоянного места работы. Он сообщил, что успел потратить похищенные деньги. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Решается вопрос, какую меру пресечения ему избрать, - передает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что обидчику школьницы грозит до четырех лет лишения свободы.