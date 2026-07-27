В Янино задержали подозреваемого, перерезавшего горло своей девушке

Убийцу девушки из Янино-1 задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Янино-1 в Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Напомним, ранее «КП-Петербург» писала, что жертва покушения с перерезанным горлом сбежала из квартиры, где на нее напал 42-летний возлюбленный, и попыталась спастись у соседей, но в итоге скорая к ней не успела. Как передает Онлайн47, полиция выяснила, что конфликт между парой возник во время застолья с горячительными напитками. В какой-то момент мужчина схватился за нож и ударил девушке прямо в шею.

- Ей удалось спуститься на лифте с 11 этажа и дойти до квартиры знакомых в другой парадной, однако скорая не успела к ней, и она скончалась от полученных ранений. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина выбросил нож с балкона после нападения. Вскоре его удалось задержать, - говорится в заметке издания.

Позже соседи рассказали полицейским, что хозяин квартиры запойно пил и шумел, а девушек менял как перчатки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ему грозит от 6 до 15 лет колонии.