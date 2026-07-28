В Петербурге установили рекорд по строительству метро

Основные силы сосредоточены на новой Красносельско-Калининской линии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербург установил абсолютный рекорд по темпам строительства метро. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в радиообращении. Устойчивый бюджет и поддержка президента позволяют городу продолжать масштабные проекты. Петербург развивается как один из крупнейших транспортных узлов страны.

- Сейчас «Метрострой Северной столицы» прокладывает тоннели сразу шестью горнопроходческими машинами. В сумме они прошли уже более 10,2 километра. Таких темпов в истории города никогда не было, - объяснил глава города.

Основные силы сосредоточены на новой Красносельско-Калининской линии. Там четыре щита попарно движутся навстречу друг другу. Два комплекса идут от «Путиловской» – они уже прошли будущую станцию «Броневую» и направляются к «Заставской». Навстречу им, от «Каретной», движутся щиты-близнецы «Вера» и «Любовь», изготовленные на Обуховском заводе.

Еще один комплекс идет от «Каретной» в сторону «Лиговского проспекта-2». На зеленой Невско-Василеостровской линии щит «Надежда» почти закончил работу на участке в 4,5 километра.