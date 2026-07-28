Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти утром 28 июля

Тревога действует с 7:13. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти утро 28 июля началось с воздушной тревоги. Губернатор Александр Дрозденко опубликовал пост об объявлении опасности БПЛА в 07:13.

- Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, - написал он в своих социальных сетях.

На фоне этого скорость мобильного интернета и в Ленобласти, и в Петербурге может быть понижена.

UPD: Ограничения коснулись и аэропорта Пулково – использование воздушного пространства ограничены. Рейсы отправляются и принимаются только по согласованию, из-за чего в расписании могут произойти корректировки. Меры приняты для безопасности полетов.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России разослала местным жителям предупреждения. В памятках советуют покинуть улицу и все открытые пространства. Лучше всего укрыться за несущими стенами и не подходить к окнам. Странные и незнакомые предметы на улице лучше не трогать.

- Сохраняйте спокойствие. Ожидайте сигнал отбой «Беспилотной опасности», - отметили в РСЧС.