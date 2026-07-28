Образ эпической героине Айно появится на ЕКП «Карельская»

В работах художника образ героини переплетается с природой Карелии. Фото: пресс-служба правительства Карелии

На «Единой карте петербуржца „Карельская“.» появится дизайн с образом Айно – героини карельского эпоса «Калевала». Запуск проекта запланирован на август 2026 года.

- За основу визуального решения взяли интерпретацию народного художника Карелии Тамары Юфа. Она много лет работала над иллюстрациями к «Калевале», и именно ее версия Айно стала одной из самых узнаваемых, - пишет портал «Карелинформ».

В работах художника образ героини переплетается с природой Карелии: орнаменты сливаются с ветвями деревьев, вода и лес объединяются в единое целое. Этот образ теперь украсит карту жителя республики.

«Единая карта петербуржца „Карельская“» – это не просто платежный инструмент. Она объединяет культурный код региона и современные цифровые сервисы, делая жизнь жителей и работу бизнеса удобнее.