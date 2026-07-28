Мужчина забыл сумку с 2,3 млн рублей в туалете ТЦ на Лиговском

Вернуть всю сумму полностью не удалось. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима за кражу сумки с 2,3 млн рублей, забытую в туалете на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Преступление произошло 16 мая в одном из торговых центров на Лиговском проспекте. Владелец забыл сумку с деньгами в уборной. Когда он вспомнил о ценной пропаже, тут же поспешил обратно, но вещей уже не было. Тогда он стал звонить в полицию, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем временем, посетитель торгового центра заметил бесхозную сумку и решил забрать себе. Внутри оказался, как ему показалось, джекпот – больше 2 млн рублей. Мужчина тут же стал их тратить – всего он спустил 127 тысяч рублей, прежде чем его задержали. Остальные деньги вернули владельцу.

Суд признал мужчину виновным в краже в особо крупном размере. При назначении наказания учли позицию прокуратуры. Приговор вступил в силу. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима.