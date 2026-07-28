Неизвестный бросил стеклянную бутылку на голову школьнице на Просвещения

Личность хулигана и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Стеклянная бутылка, упавшая с пятого этажа, чуть не отправила школьницу в больницу на проспекте Просвещения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Выборгском районе неизвестный бросал стеклянные бутылки из окна дома. Предположительно, с пятого этажа дома на проспекте Просвещения. Одна из бутылок ударила 17-летнюю девочку, проходившую мимо, по голове.

- Очевидец сообщил в полицию в 09:21. На место прибыли сотрудники, которые установили, что бутылка упала на голову школьнице предположительно с пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, - уточнили в полиции.

Личность хулигана и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.