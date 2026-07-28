МЧС: Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 28 июля

В Петербурге днем будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грозы, ливни и град ожидаются в Ленинградской области 28 июля. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

- При грозе возможно кратковременное усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода будет бушевать преимущественно в восточных районах с 13-16 часов и сохранится до первой половины ночи 29 июля, - рассказали в ведомстве.

В Петербурге днем будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса. В Ленинградской области – от +19 до +24 градусов, на востоке до +27. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 29 июля, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем прогреется до +21…+23 градусов.