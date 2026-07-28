Косметолог Мухина назвала самые востребованные процедуры звезд шоу-бизнеса

Значительную долю тренда занимают аппаратные и инъекционные методики. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звезды отечественного шоу-бизнеса хорошеют с годами. И отчасти - благодаря различным уколам красоты. Говорить об этом откровенно решаются не все, но эксперты все видят. Так, мало, косметолог Марият Мухина знает, какие процедуры особенно популярны среди селебрити. Например, SMAS-лифтинг. - Эта процедура формирует четкий овал, устраняет птоз нижней трети лица, - объяснила в интервью Общественной службы новостей Мухина. - В то время как инъекционные техники, такие как ботулинотерапия, контурная пластика филлерами, работают с кожей, восполняют возрастные потери объема и корректируют мелкую сетку морщин.

Но, как отмечает Мухина, есть такая тенденция, что представители шоу-бизнеса предпочитают сдержанный результат: вместо глобального моделирования объемов выбирают локальные решения.

- Делают блефаропластику, эндоскопический лифтинг фронтальной зоны, хейлопластику, - перечисляет специалист. - Звезды предпочитают процедуры без скальпеля. Значительную долю тренда занимают аппаратные и инъекционные методики с минимальным периодом восстановления - мезотерапевтические коктейли и плазмолифтинг, лазерные шлифовки, биоревитализация.