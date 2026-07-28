Подросток утонул во время катания на сапах в Горелово

Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

17-летний юноша погиб во время катания на сапборде в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Трагедия произошла 27 июля на озере в Горелово. По предварительным данным, юноша катался на сапборде, прыгнул в воду и исчез из виду. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы обследовали дно и обнаружили тело погибшего. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

- Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - уточняется в сообщении.

Главное следственное управление СК по Петербургу напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при катании на сапбордах. Важно использовать спасательный жилет и не прыгать в незнакомых местах.