Сергей Соседов объяснил популярность песен Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Ваня Дмитриенко остается одним из самых топовых исполнителей в России, выпуская все новые и новые хиты. Музыкальный критик Сергей Соседов видит в этом закономерность. По мнению эксперта, Дмитриенко удалось убить сразу двух зайцев, покорив сразу и молодую, и возрастную публику.

- Ваня - глоток свежего воздуха среди наших стареющих артистов, - заявили в беседе с Общественной службой новостей Соседов. - А его роман с Анной Пересильд только усилил интерес публики к его персоне и творчеству. Как мне кажется, песня «Шелк» звучала во всех музыкальных чартах, и отдельно многие запомнили именно его дуэт с Пересильд, который называется «Силуэт». Соседов не скрывает, что сам не фанатеет от творчества Вани Дмитриенко, но рад, что «юное дарование» оживило российский шоу-бизнес.

- Он покорил всех, объединил поколения, внес новизну, которой давно не хватало. Это вам не Лариса Долина с ее старыми хитами, это вам не SHAMAN со своими узконаправленными песнями. Это что-то более масштабное, но при этом нишевое: и совокупность этих факторов позволила создать образ, который многим откликнулся.