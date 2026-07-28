Петербуржцам напомнили о важности профилактики гепатита

Гепатиты В, С и D передаются через кровь. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Многие формы заболевания долго протекают бессимптомно, поэтому человек узнает о диагнозе уже на поздних стадиях. О том, чем отличаются гепатиты, кто в группе риска и на какие симптомы обратить внимание, рассказала эпидемиолог Елизаветинской больницы Ольга Ширай в интервью Piter.TV.

- Вирусные гепатиты – это инфекции, при которых страдает печень. Гепатиты А и Е передаются через грязные руки. Гепатит А чаще заканчивается выздоровлением, а гепатит Е опасен для беременных. В России он редко встречается, но распространен в Индии, Китае и Турции, - рассказала Ширай.

Гепатиты В, С и D передаются через кровь. Гепатит С называют «ласковым убийцей» – он долго не проявляется, но разрушает печень. Гепатит D существует только вместе с гепатитом В и делает его течение тяжелее.

Самые распространенные – гепатиты А и С. Против гепатитов А и В есть вакцины, против гепатита С – нет. Прививку от гепатита В делают всем детям в роддоме. Также она нужна медработникам, пациентам с болезнями печени, наркозависимым, ВИЧ-инфицированным и туристам. Вакцина от гепатита А показана путешественникам, детям с года, работникам общепита и коммунальных служб.

Врачи советуют не игнорировать слабость, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи и пожелтение белков глаз. Это повод обратиться к врачу. Своевременная диагностика помогает начать лечение и избежать тяжелых последствий.