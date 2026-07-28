Экс-подрядчики ответят в суде за хищение 37 млн рублей при реставрации Биржи

Работы на сумму свыше 37 млн рублей так и не выполнили. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в хищении бюджетных средств при реставрации здания Биржи. Уголовное дело в отношении Виталия Лисунова и Павла Нарницкого зарегистрировал Ленинский районный суд.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты разработали план хищения денег, выделенных на реставрацию Биржи. Общая сумма финансирования составляла более 287 млн рублей. Для участия в конкурсе они предоставили подложные документы о наличии на счете компании почти 60 млн рублей, хотя на самом деле там было около 49,5 млн рублей.

- В марте 2020 года между Эрмитажем и компанией «ГазПроектСтрой» заключили договор подряда. Позже стороны подписали дополнительные соглашения, увеличив цену контракта до 376 млн рублей, а размер аванса – до 288 млн рублей. Сроки работ продлили до 548 дней, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С апреля 2021 года по сентябрь 2024 года фигуранты использовали более 314 млн рублей бюджетных средств. Однако работы на сумму свыше 37 млн рублей так и не выполнили, деньги заказчику не вернули. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.