Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 12:10

Пару задержали за нападение на полицейских в Красносельском районе

Мужчина и женщина стали оказывать сопротивление
Регина МАРИНЕЦ
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина и женщина напали на полицейских в Красносельском районе. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции 26 июля пресекали административное правонарушение во дворе дома на Ленинском проспекте. Мужчина и женщина стали оказывать сопротивление: женщина ударила сотрудницу ладонями по рукам и расцарапала ей шею, а мужчина нанес сотруднику не менее восьми ударов кулаками по голове и не менее трех – в грудь.

- Оба действовали совместно, препятствуя работе полиции, - подчеркнули в Следкоме.

Нарушителей задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и решают вопрос о мере пресечения. Им грозит наказание по статье о применении насилия в отношении представителя власти группой лиц. Расследование продолжается.