Пару задержали за нападение на полицейских в Красносельском районе

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина и женщина напали на полицейских в Красносельском районе. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции 26 июля пресекали административное правонарушение во дворе дома на Ленинском проспекте. Мужчина и женщина стали оказывать сопротивление: женщина ударила сотрудницу ладонями по рукам и расцарапала ей шею, а мужчина нанес сотруднику не менее восьми ударов кулаками по голове и не менее трех – в грудь.

- Оба действовали совместно, препятствуя работе полиции, - подчеркнули в Следкоме.

Нарушителей задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и решают вопрос о мере пресечения. Им грозит наказание по статье о применении насилия в отношении представителя власти группой лиц. Расследование продолжается.