Приятеля вербовщика в ИГИЛ* задержали в Петербурге

Задержанный не сообщил о вербовке в правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали мигранта, который полгода общался с террористом из «Исламского государства»* и не сообщил об этом в полицию. Теперь ему грозит тюремное заключение.

27-летний мужчина познакомился в Telegram с участником ИГИЛ*, который находился в международном розыске. Собеседник убеждал его вступить в группировку и выехать в Сирию для участия в боевых действиях, а также переводить деньги на поддержку террористов. Мужчина не прервал общение и не обратился в полицию. Полгода он переписывался с вербовщиком, зная о его преступных намерениях.

- Задержанный не сообщил о вербовке в правоохранительные органы. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до года лишения свободы, - пишет 78.ru.

Сейчас оперативники проверяют, переводил ли он деньги террористам. Если это подтвердится, ему грозит новое дело – до 15 лет колонии. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.