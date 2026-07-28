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НовостиОбщество28 июля 2026 12:41

Маленькую девочку спасли из полыхающей квартиры ночью в Пушкине

В результате пожара квартира выгорела почти полностью
Маргарита СУРИНА
Девочку эвакуировали из опасной зоны.

Девочку эвакуировали из опасной зоны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера вечером в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме по Колокольному переулку. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:44. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Огонь охватил всю обстановку внутри помещения, а внутри оказалась маленькая девочка. Сотрудники МЧС спасли ребенка, эвакуировав малышку из опасной зоны.

- Пожар был ликвидирован в 23:17, но квартира полностью выгорела. В ликвидации огня участвовали 14 сотрудников МЧС, которые использовали три единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Причины возгорания пока не установлены. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств. В результате пожара никто не пострадал.