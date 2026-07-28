Проект «Петербургский сувенир» открыл первую торговую площадку

Проект поддерживает малый бизнес и сохраняет культурное наследие. Фото: Смольный

Первая торговая точка проекта «Петербургский сувенир» заработала в «Невском Центре». Там представлены товары более 40 местных брендов – сувениры, аксессуары, предметы интерьера. Все сделано петербургскими мастерами и дизайнерами.

- Участие в проекте бесплатное для предпринимателей и самозанятых. Среди участников – производители фарфоровых кукол, текстиля с вышивкой и бренды с дополненной реальностью. Например, некоторые изделия можно «оживить» через смартфон, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Площадку в «Невском Центре» выбрали из-за высокой проходимости – это помогает продавцам находить покупателей. В будущем проект планируют расширять: товары участников появятся на ярмарках, в музеях, театрах и на вокзалах.

Проект поддерживает малый бизнес и сохраняет культурное наследие. Доля креативных индустрий в экономике города уже около 5%, к 2030 году хотят увеличить до 6%. Власти рассчитывают, что проект поможет локальным брендам стать более узнаваемыми и даст импульс их развитию.