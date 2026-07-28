В Петербурге поймали школьницу, забравшую у пенсионерки более 5,6 млн рублей

Школьница отпустили из полицейского участка под подписку о невыезде. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 16-летнюю школьницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 7 июля в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ей и, представившись сотрудниками разных ведомств, убедили задекларировать денежные средства.

- Под этим предлогом злоумышленники вынудили женщину передать курьеру 5,5 миллиона рублей, 1,5 тысячи долларов и 170 евро. Общий ущерб составил более 5,6 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили причастность к преступлению 16-летней девушки. Ее задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Школьницу отпустили под подписку о невыезде.