Волочкова жестко ответила хейтерам, которые назвали ее образ безвкусным

Анастасия Волочкова любит яркие образы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внешний вид Анастасии Волочковой не дает покоя хейтерам. Злопыхатели в очередной раз набросились на балерину в Сети и назвали ее наряд безвкусным и не подходящим ее возрасту. Речь идет про выход Волочковой в свет в черном кружевном платье с декольте и разрезом от бедра. Справедливости ради, были и те, кто заступился за артистку. Поклонники Анастасии нашли ее образ сногсшибательным. Сама же Анастасия Волочкова призналась, что на оскорбления в Интернете не реагирует.

- Я прошла балетную школу, много лет находилась в той среде, где кроме хороших людей было столько дерьма, что я вам передать не могу, поэтому всякие хейтеры могут говорить все, что им угодно, - призналась Анастасия Волочкова в интервью Общественной службе новостей. - Эти ничтожества для меня не существуют. Мне нет до них нет дела.

Кроме того, Волочкова добавила, что никогда не хотела угождать публике, и не расстраивается из-за мнения «неизвестных и ничем примечательных зевак».