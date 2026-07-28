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НовостиОбщество28 июля 2026 14:08

Тысячи светофоров и знаков очистили от нелегальной рекламы в Петербурге

Специалисты регулярно очищают светофорные столбы, дорожные знаки и шкафы управления
Маргарита СУРИНА
Специалисты продолжают бороться с нелегальной рекламой. Фото: vk.ru/passtransportspb

Специалисты продолжают бороться с нелегальной рекламой. Фото: vk.ru/passtransportspb

С начала 2026 года в Петербурге проводится масштабная кампания по удалению несанкционированной рекламы с дорожных знаков, светофоров и других технических средств организации движения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. По словам представителей городского транспортного комитета, за вандализм чаще всего ответственны организаторы нелегальных экскурсий по крышам зданий.

- Сотрудники регулярно очищают светофорные столбы, дорожные знаки и шкафы управления от граффити и незаконных объявлений, в том числе по обращениям горожан, - уточнили в пресс-службе комитета.

На удаление рекламы за первые шесть месяцев было выделено свыше 4,5 миллионов рублей. Ежегодно город выделяет около 10 миллионов рублей на эти задачи.

Специалисты регулярно проводят мониторинг и направляют фотографии выявленных нарушений в Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.