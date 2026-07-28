Более 549 тысяч пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат прибавку к пенсии

С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение коснется 412 756 жителей Санкт-Петербурга и 136 593 жителей Ленобласти, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудовую деятельность. Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направит на эти цели свыше 189 миллионов рублей.

- Процедура проходит автоматически: пенсионерам не нужно посещать клиентские службы фонда или писать какие-либо заявления. Перерасчет будет выполнен без участия граждан, исходя из данных о трудовой деятельности за прошлый год, - пояснил управляющий Отделением СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Важно отметить, что размер августовской прибавки напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сформированных за счет страховых взносов работодателя в 2025 году. Чем выше была официальная заработная плата пенсионера, тем больше ИПК будет учтено при перерасчете. Максимально может быть принято в расчет не более трех коэффициентов.

Чтобы узнать свой накопленный коэффициент, достаточно заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Удобнее всего это сделать через личный кабинет на «Госуслугах».