Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 14:37

Общежитие Бестужевских курсов на Васильевском острове получило статус памятника

КГИОП утвердил список охраняемых элементов объекта культурного наследия регионального значения
Маргарита СУРИНА
В1889–1892 годах верхний этаж здания использовался как общежитие для студенток Бестужевских курсов. Фото: citywalls.ru

В1889–1892 годах верхний этаж здания использовался как общежитие для студенток Бестужевских курсов. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил список охраняемых элементов объекта культурного наследия регионального значения - зданий, где в 1885–1918 годах находились Высшие женские (Бестужевские) курсы.

- Речь идет о постройке на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 74, литера Б. В этом здании преподавали выдающиеся ученые, такие как Бестужев-Рюмин, Менделеев, Бутлеров и Сеченов, - сказано в постановлении.

В 1889–1892 годах верхний этаж здания использовался как общежитие для студенток Бестужевских курсов.

Документ подписала заместитель председателя КГИОП Юлия Богачева. Четырехэтажный доходный дом, построенный в 1876–1877 годах по проекту архитектора Эдуарда Крюгера, теперь официально признан объектом культурного наследия. Ранее собственником здания был купец Н. С. Львов, а в 1891 году - художник Архип Куинджи. Новое распоряжение отменяет предыдущее постановление от 2014 года.