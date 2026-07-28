Общежитие Бестужевских курсов на Васильевском острове получило статус памятника

В1889–1892 годах верхний этаж здания использовался как общежитие для студенток Бестужевских курсов. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил список охраняемых элементов объекта культурного наследия регионального значения - зданий, где в 1885–1918 годах находились Высшие женские (Бестужевские) курсы.

- Речь идет о постройке на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 74, литера Б. В этом здании преподавали выдающиеся ученые, такие как Бестужев-Рюмин, Менделеев, Бутлеров и Сеченов, - сказано в постановлении.

В 1889–1892 годах верхний этаж здания использовался как общежитие для студенток Бестужевских курсов.

Документ подписала заместитель председателя КГИОП Юлия Богачева. Четырехэтажный доходный дом, построенный в 1876–1877 годах по проекту архитектора Эдуарда Крюгера, теперь официально признан объектом культурного наследия. Ранее собственником здания был купец Н. С. Львов, а в 1891 году - художник Архип Куинджи. Новое распоряжение отменяет предыдущее постановление от 2014 года.