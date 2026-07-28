Очевидцы помешали двум незнакомцам похитить девушку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое парней попытались похитить девушку с остановки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала двух молодых людей, которые пытались похитить 18-летнюю девушку в Нижнем Новгороде. Все произошло еще 22 июля. В микрорайоне Красногорка девушка ждала автобус на остановке общественного транспорта. Как вдруг к ней подъехал автомобиль, откуда выскочили двое парней. Они начали приставать к жертве, схватили ее и попытались затащить внутрь своей легковушки. К счастью, за нее заступились очевидцы. Они же вызвали на место полицейских. Однако до их прибытия парочка успела улизнуть.

- Оказалось, машина злоумышленников была арендованной. Полиция быстро вычислила подозреваемых в попытке похищения девушки. Ими оказались жители Нижнего Новгорода, ранее их не судили. Первому 23 года, второму – 25 лет, - пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Парней отправили в СИЗО по 22 сентября включительно, расследование продолжается.