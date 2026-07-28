Девушка не смогла продолжить обучение по состоянию здоровья. Фото: Иванова Диана

В Ярославле со студентки потребовали 159 тысяч за смену факультета из-за перчаток. Дело рассмотрел суд. Тверской медуниверситет подал иск на студентку-целевика из-за перевода на другой факультет. Девушка выбрала специальность стоматолога, но в 2023 году перевелась на «педиатрию». Причиной перевода стало состояние здоровья девушки. Об этом сообщил yarnews.net.

- Университет требовал взыскать со студентки 159 тысяч рублей за нарушение договорных обязательств. Согласно условиям договора, перевод на другую специальность требовал согласования с заказчиком, однако студентка не уведомила университет о своем решении, - рассказало агентство.

Как выяснилось, перевод был вынужденным из-за обострения болезни, связанного с использованием медперчаток. Суд постановил, что бездействие студентки не должно влечь за собой штраф.

К слову, болезнь девушки началась в 2012 году и обострилась из-за использования перчаток, что не позволило ей продолжать обучение по специальности «стоматология». После перевода она успешно осваивает программу «педиатрия».

Суд освободил студентку от ответственности за неисполнение договора. Университет имеет право обжаловать решение суда, так как оно еще не вступило в законную силу.