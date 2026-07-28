Подростки из Городца получили по 4 года колонии за смерть избитой и побритой налысо пенсионерки

Двух подростков осудили за избиение пенсионерки в Городце. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое подростков из Городца отправились в колонию за зверское избиение пенсионерки. Как пишет НИА «Нижний Новгород», обоим парням дали по четыре года лишения свободы. Следствие и суд установили, что в течение четырех дней они истязали беззащитную бабушку, в том числе обрили ее налысо и сломали ребра и ноги. Все издевательства хулиганы сняли на видео и выкладывали записи в соцсети.

Пенсионерка все четыре дня находилась в беспомощном состоянии и не могла вырваться из квартиры, где ее мучили. В итоге она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Известно, что ранее подростки состояли на учете в ПДН. Кроме того, в суде стало известно, что подростки напали на бабушку по наводке знакомой женщины, пообещавшей щедро им заплатить.

- По совокупности преступлений женщине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима. Двоих несовершеннолетних приговорили к четырем годам воспитательной колонии, - уточнили в независимом информагентстве.