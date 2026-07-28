Любимого гуся Шнурова украли после концерта в Пскове

Сергей Шнуров попросил вернуть гуся обратно. Фото: vk.ru/s_shnurov

В Пскове полиция инициировала проверку в связи с исчезновением надувного гуся - талисмана группы «Ленинград». Талисман пропал после концерта коллектива на стадионе «Машиностроитель». Во время выступления надувная птица находилась на одной из трибун, но позже ее унес неизвестный мужчина. Момент похищения попал на видео.

Лидер группы Сергей Шнуров прокомментировал пропажу в своем канале во «ВКонтакте». Музыкант иронично назвал похитителя «псковским Паниковским» и призвал вернуть талисман.

- Он с нами был полтора года, я его любил, как своего кота. Верни гуся, Паниковский! – призвал музыкант.

По заявлению представителей группы, полиция начала расследование. Заявление зарегистрировали в УМВД России по Пскову. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи.