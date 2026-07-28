Нарушения нашли на закрытой после ЧП нижегородской канатной дороге

В день ЧП пассажиров пришлось спускать с высоты на тросах. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

ЧП с канатной дорогой в Нижнем Новгороде не осталось без внимания Ростехнадзора. В региональном управлении ведомства провели проверку работы сооружения и нашли многочисленные нарушения. В частности, установлено, что персонал канатки не смог должным образом среагировать на возникшую неисправность. Напомним, 5 июля во время шквалистого ветра и ливня на огромной высоте застряли несколько кабин. К счастью, спасатели оперативно эвакуировали пассажиров (12 взрослых и 4 детей. – Прим.ред.) и никто не пострадал. На время выяснения обстоятельств работу канатки приостановили. Оказалось, что нарушения есть не только в работе персонала.

- В Ростехнадзоре сообщили, что собственник канатной дороги не в полном объеме провел оценку эксплуатационных рисков. Фирме выдали предписание и потребовали от нее устранить нарушения в установленные сроки, - передает НИА «Нижний Новгород».

Когда канатная дорога заработает вновь, вопрос пока открытый. На сооружении продолжают идти восстановительные работы.