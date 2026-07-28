Газоны и дорожки в семь футбольных полей обновили в скверах Петербурга за неделю

Специалисты приводят в порядок скверы Петербурга. Фото: gov.spb.ru

За минувшую неделю в парках и садах Петербурга было проведено масштабное благоустройство. Специалисты отремонтировали более 34 тысяч квадратных метров дорожек и 38 тысяч квадратных метров газонов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

- Работы проводились в различных парках города, включая Пискаревский, Муринский, Пионерский, Александровский, Колпинский и Петровский парк в Кронштадте. В саду Ивана Фомина на участке со стороны Сиреневого бульвара выровняли поверхность, заменили нижний дренирующий слой из щебня и уложили новый верхний слой из отсева, - отметили в пресс-службе комитета.

Для благоустройства использовались различные методы: подсев с добавкой земли, фрезерование с засевом, укладка рулонного газона и другие. Это сделано для того, чтобы газоны стали плотными, пушистыми и устойчивыми к дальнейшей эксплуатации.

Все работы выполнены в строгом соответствии с технологическим регламентом, что обеспечит приживаемость трав и долговечность покрытия.