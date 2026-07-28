Прокурор Петербурга Андрей Гуришев проинспектировал Московский район

Андрей Гуришев посетил Московский район с рабочей поездкой. Фото: t.me/procspb

Андрей Гуришев посетил ключевые объекты Московского района. Прокурору Петербурга доложили о социально-экономической ситуации на территории и прогресс в борьбе с преступностью. Кроме того, Гуришев заслушал доклады о том, как соблюдаются права рабочих в районе по оплате труда, в том числе в обанкротившихся организациях. Также он провел рабочую встречу с коллективом районной прокуратуры.

- Андрей Гуришев отметил, что особенно важно усилить надзорную работу по соблюдению прав участников спецоперации и членов их семей, а также несовершеннолетних и обеспечить надлежащую работу учреждений из сфер ЖКХ и здравоохранения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Московского района.

По традиции прокурор Северной столицы посетил образовательные и спортивные учреждения, в частности, недавно введенную в эксплуатацию СКА Арену. В одной из школ Андрею Гуришеву рассказали о профилактике правонарушений среди подростков. Объезды прокурором районов Петербурга будут продолжаться.