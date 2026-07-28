В Ленобласти начали снимать ограничения на отпуск топлива на АЗС

В Ленобласти начали снимать ограничения на бензин. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

В Ленобласти прошла встреча с участниками топливного рынка, где представители крупных вертикально интегрированных компаний обсудили текущую ситуацию в регионе. Поставщики топлива выразили осторожный оптимизм и отметили, что пик топливного кризиса в Ленинградской области пройден.

Нефтяные компании удержали систему от сбоя и обеспечили бесперебойные поставки для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства, несмотря на давление и экономические факторы. Из 359 действующих АЗС временно приостановили работу 65 станций из-за роста цен на бирже и ограничений мелкооптовых закупок у независимых сетей.

- «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» поэтапно снимают ограничения на отпуск топлива, ранее введенные для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками. В Ленобласти не вводились системные ограничения, такие как «чет/нечет», QR-коды или другие модели, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

- Попросил крупные компании «взять на буксир» местные АЗС и снабжать их топливом, чтобы наши жители могли спокойно заправляться, - уточнил Дрозденко.

К слову, в регионе стартует начало уборочной кампании и заготовки кормов. По словам Дрозденко, это не вызовет дефицита топлива благодаря совместной работе с Минэнерго России.

- Следующая задача - сформировать запас жидкого топлива к началу отопительного сезона для котельных, не подключённых к газу, - добавил губернатор.

Правительство Ленобласти контролирует ситуацию с топливообеспечением в регионе.