В Царском Селе реставрируют плотину XVIII века и очищают водоемы

Особое внимание уделяется экологии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Царском Селе проводят масштабные работы по очистке водоемов и реставрации гидротехнических сооружений. Специалисты очищают дно от иловых отложений, которые накапливались более 70 лет, и укрепляют берега. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Работы ведутся вручную, чтобы не нарушить жизнь обитателей водоемов. Всех рыб временно переселили в соседние пруды. Контроль за ходом работ осуществляют городское правительство и Федеральное агентство водных ресурсов, - отметил телеканал.

Особое внимание уделяется экологии. Работы начались после периода гнездования птиц, чтобы не потревожить их.

У Верхних прудов расположены две плотины - Левобережная и Правобережная. Их отреставрировали: разрушенные плиты восстановили и вернули на исторические места. Также для восстановления гидросистемы решили использовать новый водопровод: инженерные сети проведут в Екатерининский парк.

Всего предстоит привести в порядок 15 водных объектов. Работы планируют завершить к 2030 году.