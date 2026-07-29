Конгресс молодых ученых перенесли в Петербург

Конгресс соберет ведущих ученых из России и других стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

VI Конгресс молодых ученых впервые пройдет в Петербурге. Как сообщили организаторы, мероприятие состоится со 2 по 4 декабря в «Экспофоруме». Ранее его планировали провести 25-27 ноября в Сириусе.

Конгресс соберет ведущих ученых из России и других стран, представителей науки, образования, бизнеса и власти. Участники обсудят развитие науки, меры господдержки и внедрение технологий в производство.

- Конгресс поможет ученым обмениваться идеями и предлагать инициативы, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко назвал его площадкой для формирования нового кадрового ядра науки. В программе – обсуждения, демонстрация разработок и знакомство с карьерными возможностями. Регистрация откроется осенью. Подробности появятся позже.