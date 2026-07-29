Делегация Петербурга прибыла с визитом в Южно-Африканскую Республику

Делегаты также встретились с соотечественниками, проживающими в провинции Гаутенг. Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям СПб

Делегация Петербурга во главе с членом правительства города Евгением Григорьевым прибыла в Южно-Африканскую Республику. Визит проходит по поручению губернатора Александра Беглова для укрепления сотрудничества со странами БРИКС.

В рамках поездки делегация посетила храм Преподобного Сергия Радонежского, где встретилась с настоятелем прихода протоиереем Даниилом Луговым. Члены делегации возложили цветы к часовне, построенной в память о российских добровольцах, погибших во время англо-бурской войны.

- Делегаты также встретились с соотечественниками, проживающими в провинции Гаутенг. Они обсудили сохранение культурной идентичности, совместные проекты и развитие гуманитарных связей между Россией и ЮАР, - сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям города.

Стороны договорились продолжить диалог и проработать конкретные направления сотрудничества. Город продолжает активно развивать международные связи.